ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони упродовж доби ліквідували ще тисячу російських окупантів

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 157 400 окупантів.

Сили оборони упродовж доби ліквідували ще тисячу російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків і 14 крилатих ракет.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,
  • танків – 11 350 (+6) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 588 (+19) од.
  • артилерійських систем – 34 443 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 541 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 244 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 80 877 (+490) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+14) од.
  • кораблі / катери  – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.
  • спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.

Дані уточнюються.
﻿
