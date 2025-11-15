Сили оборони упродовж доби ліквідували ще тисячу російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків і 14 крилатих ракет.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 157 400 окупантів.

