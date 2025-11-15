Сили оборони упродовж доби ліквідували ще тисячу російських окупантів

Сили оборони за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків і 14 крилатих ракет.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,
- танків – 11 350 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од.
- артилерійських систем – 34 443 (+20) од.
- РСЗВ – 1 541 (+1) од.
- засоби ППО – 1 244 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+14) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.
- спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.
Дані уточнюються.