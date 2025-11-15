Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні Patriot

Дві установки "запізнилися" через неповноцінну роботу уряду у Вашингтоні.

Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні Patriot
Patriot
Фото: Рубен Брекельманс

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що шатдаун у Сполучених Штатах став на заваді швидшому забезпеченню України системами протиповітряної оборони.

Як пише Укрінформ, йдеться про дві установки Patriot, які Берлін передав Києву у жовтні. За словами Пісторіуса, це могло б статися раніше, але блокування роботи американського уряду відтермінувало поставки - бо на зброю виробництва США потрібна їхня згода.

Міністр констатував, що українській системі ППО стає все важче стримувати велику кількість одночасно запущених росіянами дронів та крилатих ракет. Пісторіус засудив удар по Києву в ніч на 14 листопада. 
