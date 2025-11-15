Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні Patriot

Дві установки "запізнилися" через неповноцінну роботу уряду у Вашингтоні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що шатдаун у Сполучених Штатах став на заваді швидшому забезпеченню України системами протиповітряної оборони.

Як пише Укрінформ, йдеться про дві установки Patriot, які Берлін передав Києву у жовтні. За словами Пісторіуса, це могло б статися раніше, але блокування роботи американського уряду відтермінувало поставки - бо на зброю виробництва США потрібна їхня згода.

Міністр констатував, що українській системі ППО стає все важче стримувати велику кількість одночасно запущених росіянами дронів та крилатих ракет. Пісторіус засудив удар по Києву в ніч на 14 листопада.