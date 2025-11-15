Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що шатдаун у Сполучених Штатах став на заваді швидшому забезпеченню України системами протиповітряної оборони.
Як пише Укрінформ, йдеться про дві установки Patriot, які Берлін передав Києву у жовтні. За словами Пісторіуса, це могло б статися раніше, але блокування роботи американського уряду відтермінувало поставки - бо на зброю виробництва США потрібна їхня згода.
Міністр констатував, що українській системі ППО стає все важче стримувати велику кількість одночасно запущених росіянами дронів та крилатих ракет. Пісторіус засудив удар по Києву в ніч на 14 листопада.
- Про виконання Німеччиною зобов'язань щодо Patriot Президент Володимир Зеленський повідомив 2 листопада.