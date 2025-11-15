Сили оборони України завдали повторного удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Рязані.
Фото та відео пожежі в районі Рязанського НПЗ опублікував Telegram-канал Exilenova+.
Унаслідок атаки українських безпілотників на нафтопереробному заводі в Рязані сталася пожежа.
Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії (близько 470 км від держкордону України). У 2024 році він переробив приблизно 13,1 млн тонн нафти (приблизно 262 000 барелів на добу), що становить близько 5 % загального обсягу нафтопереробки в країні.
- В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.