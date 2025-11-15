Уночі РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, є загиблий і поранений

Ворог атакував місто Дніпро та Нікопольський і Синельниківський райони.

У ніч на 15 листопада російська армія атакувала безпілотниками місто Дніпро. Там виникли пожежі. Також під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

"Вночі ворог спрямував безпілотники на Дніпро. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства. Понівечене авто", — ідеться у повідомленні.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нікопольщину ворог атакував БпЛА, обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Унаслідок обстрілів загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, машина. Побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін, авто.

На Синельниківщині під ударом були Роздорська та Покровська громади. Агресор застосовував БпЛА.

Постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури, приватні оселі.

"Ввечері та протягом ночі захисники неба збили на Дніпропетровщині 16 безпілотників, повідомили в ПвК", — зазначає в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.