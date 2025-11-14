На Херсонщині росіяни вбили людину, ще трьох – поранили

Упродовж доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. У області через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Богданівка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Розлив, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новомиколаївка, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Миколаївка, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Саблуківка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 18 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, приватні автомобілі та тролейбус.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 15 людей.