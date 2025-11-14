Мерц попросив Зеленського "стримати" потік українських чоловіків до Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським порушив питання зростання кількості українських чоловіків, які прибувають до ФРН.

Як пише Politico, голова уряду попросив Зеленського вплинути на те, щоб молоді українці не приїздили до Німеччини, а натомість "служили своїй країні, бо вони потрібніші саме там".

Німецькі консерватори занепокоєні, що після зняття заборони на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років все більше українців долучаються до 1,2 мільйона своїх співвітчизників, які вже перебувають на території Німеччини. На думку однопартійців Мерца, це може призвести до посилення антиукраїнських настроїв у суспільстві, якими користуються ультраправі.

У Баварії прем'єр Маркус Зьодер навіть запропонував припинити дію директиви ЄС про надання українцям тимчасового захисту, якщо Київ не вплине на зменшення кількості мігрантів.