Сили оборони відступили від позицій в районі Рівнопілля задля збереження життів

Українські підрозділи вчора пізно увечері відступили з позицій у районі Рівнопілля – з метою збереження життів. Ворог у той час проводив комплексне вогневе ураження, повідомили Сили оборони Півдня.

Просування окупантів зупинено. Тривають дії для його блокування і комплексного ураження.

Фото: скриншот Рівнопілля на карті

“На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське”, – йдеться у повідомленні.

Загалом на напрямку зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень.