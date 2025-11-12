Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Сили оборони відступили від позицій в районі Рівнопілля задля збереження життів

Запеклі бої з ворогом тривають. 

Сили оборони відступили від позицій в районі Рівнопілля задля збереження життів

Українські підрозділи вчора пізно увечері відступили з позицій у районі Рівнопілля – з метою збереження життів. Ворог у той час проводив комплексне вогневе ураження, повідомили Сили оборони Півдня.

Просування окупантів зупинено. Тривають дії для його блокування і комплексного ураження.

Рівнопілля на карті
Фото: скриншот
Рівнопілля на карті

“На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках противник не припиняє масовані обстріли, активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське”, – йдеться у повідомленні. 

Загалом на напрямку зафіксовано два з половиною десятки бойових зіткнень.

  • Нещодавно бої в Запорізькій області стали ще жорсткішими. Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. Ворог намагався завести в ці населені пункти свої групи закріплення. За Яблукове, Рівнопілля та Солодке станом на вчора тривали жорстокі бої.
