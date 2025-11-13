Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Суспільство

Затримали підозрюваного у корегуванні ударів РФ по оборонці та енергетиці Дніпропетровщини

Щоб безперешкодно перетинати блокпости, чоловік використовував свою інвалідність. 

Затримали підозрюваного у корегуванні ударів РФ по оборонці та енергетиці Дніпропетровщини
підозрюваний у корегуванні ударів ворога
Фото: СБУ

Служба безпеки на Дніпропетровщині затримала чоловіка, якого підозрюють у корегуванні ударів росіян по оборонних заводах та енергетиці. 

Як розповіли у СБУ, на замовлення фсб він збирав координати оборонних заводів та об’єктів енергетики, по яких ворог готував ракетно-дронові удари.

Корегувальником виявився 47-річний житель Павлограда, який чекав на окупацію регіону. Він проц е писав у телеграм-каналах. Чоловік має інвалідність І групи, яку використовував при перевірці документів правоохоронцями та безперешкодному перетині блокпостів, коли виходив "на завдання".

Під час розвідвилазок агент обходив місто та його околиці, шукав об’єкти, які, на його думку, могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю інформацію окупантам. Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів з виготовлення бойових безпілотних комплексів. Також агент фіксував на телефонну камеру зовнішні периметри електропідстанцій.

За наявною інформацією, окупанти планували використати його дані для серії повітряних атак по регіону.

Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

