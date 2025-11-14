Вранці росіяни ракетою атакували Сумщину

Пошкоджена дорога, але люди цілі.

Сьогодні, 14 листопада, близько 7:00 росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади.

Про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Той вибух, який сьогодні почули мешканці громади, був наслідком ворожого «прильоту» на околиці міста. Ракета влучила в дорожнє покриття", – написав Кобзар у телеграмі.

За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає.

Унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.Фахівці працюють на місці, обстежують територію та з’ясовують усі наслідки.

Про відновлення руху повідомлять окремо.