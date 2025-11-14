Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни ракетою атакували Сумщину

Пошкоджена дорога, але люди цілі. 

Вранці росіяни ракетою атакували Сумщину
Сумська область
Фото: Новинарня

Сьогодні, 14 листопада, близько 7:00 росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади.

Про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар. 

"Той вибух, який сьогодні почули мешканці громади, був наслідком ворожого «прильоту» на околиці міста. Ракета влучила в дорожнє покриття", – написав Кобзар у телеграмі. 

За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає.

Унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.Фахівці працюють на місці, обстежують територію та з’ясовують усі наслідки. 

Про відновлення руху повідомлять окремо.
