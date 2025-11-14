Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Ворог вчора вбив чотирьох мешканців Запорізької області

Росіяни завдали 731 удару по області. 

Ворог вчора вбив чотирьох мешканців Запорізької області
Іван Федоров
Фото: тг-канал Івана Федорова

Чотири людини загинули внаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 731 удар по 20 населених пунктах.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у селі Преображенка Пологівського району через удар FPV-дроном загинули двоє чоловіків. У Запорізькому районі ворог атакував цивільне авто теж FPV-дроном. Загинули 54-річний чоловік та 55-річна жінка. 

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Тернуватому, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці та Затишшю. 

407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Запасне, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай, Яблукове та Омельник. 

7 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Зелений Гай, Малу Токмачку та Новоданилівку. 

312 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Яблукового. 

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.
