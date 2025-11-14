Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Восьмеро мешканців Миколаєва постраждали унаслідок дронової атаки РФ

Шестеро людей опинилися у лікарні. 

Восьмеро мешканців Миколаєва постраждали унаслідок дронової атаки РФ
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

Вчора, 13 листопада, близько 08:45  ворог завдав удару по Миколаєву БпЛА типу «Shahed». Під атакою була промислова інфраструктура. Поранення отримали вісім людей, двом з них медична допомога була надана амбулаторно. 

Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, станом на ранок 14 листопада в лікарнях перебувають шість постраждалих, всі стабільні, у стані середньої важкості.

Учора ворог 14 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади області. Також завдав два артилерійські удари по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Уночі в області збито чи подавлено шість БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
