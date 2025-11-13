На Миколаївщині тракторист під час роботи в полі підірвався на боєприпасі

У селі Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївської області трактор під час роботи в полі підірвався на невідомому боєприпасі. Постраждав водій.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Небезпека вибухонебезпечних предметів на Миколаївщині залишається високою. Черговий інцидент зафіксовано сьогодні у с. Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. Так, при в'їзді в населений пункт під час культивації ґрунту трактор підірвався на невідомому боєприпасі. Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1965 р. н.", - йдеться у повідомленні.

Водія з мінно-вибуховою травмою верхньої правої кінцівки доправили в лікувальний заклад.

Рятувальники наголосили, щоб жителі були уважними в полі та на приватних земельних ділянках і в жодному разі не торкалися підозрілих предметів, не намагалися їх самостійно пересувати або знешкоджувати знахідку.