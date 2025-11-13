Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоПодії

На Миколаївщині тракторист під час роботи в полі підірвався на боєприпасі

Небезпека вибухонебезпечних предметів в області залишається високою. 

На Миколаївщині тракторист під час роботи в полі підірвався на боєприпасі
Фото: ДСНС

У селі Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївської області трактор під час роботи в полі підірвався на невідомому боєприпасі. Постраждав водій.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Небезпека вибухонебезпечних предметів на Миколаївщині залишається високою. Черговий інцидент зафіксовано сьогодні у с. Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. Так, при в'їзді в населений пункт під час культивації ґрунту трактор підірвався на невідомому боєприпасі. Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1965 р. н.", - йдеться у повідомленні.

Водія з мінно-вибуховою травмою верхньої правої кінцівки доправили в лікувальний заклад.

Рятувальники наголосили, щоб жителі були уважними в полі та на приватних земельних ділянках і в жодному разі не торкалися підозрілих предметів, не намагалися їх самостійно пересувати або знешкоджувати знахідку.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies