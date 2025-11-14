​Єрмак і тимчасова повірена у справах США Девіс обговорили останні обстріли РФ і боротьбу з корупцією

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.
За словами Єрмака, вони говорили про останній масований російський удар по критичній інфраструктурі й житлових кварталах України, нарощування українських далекобійних ударів по Росії, ситуацію на фронті, а також боротьбу з корупцією.
«Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії», - наголосив Єрмак.
- Детальніше про останню масштабну корупційну схему читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
- Наразі Володимир Зеленський ввів санкції проти головних фігурантів справи, ще кілька отримали підозри, а двоє з них встигли вийти під застави.