​Єрмак і тимчасова повірена у справах США Девіс обговорили останні обстріли РФ і боротьбу з корупцією

зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.

За словами Єрмака, вони говорили про останній масований російський удар по критичній інфраструктурі й житлових кварталах України, нарощування українських далекобійних ударів по Росії, ситуацію на фронті, а також боротьбу з корупцією.

«Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії», - наголосив Єрмак.