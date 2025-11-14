Міноборони: українські виробники мають потенціал виробництва зброї на $35 млрд

Для реалізації цих спроможностей потрібна підтримка від іноземних партнерів.

Заступники міністра оборони Сергій Боєв та Ганна Гвоздяр провели зустріч із делегацією Робочої групи з питань промисловості Ради Європейського Союзу з метою обговорення шляхів посилення оборонно-промислового співробітництва.

Під час спілкування європейських партнерів ознайомили з актуальними потребами Сил оборони України та пріоритетами Міністерства оборони щодо розвитку вітчизняного ОПК.

«Завдяки допомозі іноземних партнерів наступного року Україна зможе зосередитися на ключових пріоритетах – виробництві безпілотників і ракет, посиленні протиповітряної оборони, розвитку засобів РЕБ і забезпеченні артилерійськими боєприпасами. Це дозволить суттєво посилити нашу обороноздатність», – зазначив Сергій Боєв.

Зі свого боку Ганна Гвоздяр наголосила на спроможностях вітчизняних зброярів.

«Якщо раніше український ОПК складався здебільшого з державних підприємств, то після повномасштабного вторгнення спостерігається справжній бум приватного сектору. Зокрема, сьогодні більшість виробників дронів, систем РЕБ та комплектуючих перебувають у приватній власності», – розповіла заступниця міністра оборони.Загалом, за словами Ганни Гвоздяр, за умови фінансової підтримки від наших іноземних партнерів та повного завантаження українські зброярі здатні виробляти озброєння на $35 млрд.