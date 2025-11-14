СБУ: 15 років тюрми отримала російська агентка, яка коригувавала удари РФ по Силах оборони на Донеччині

Навесні суд виніс вирок брату засудженої, який також був агентом російських спецслужб.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка разом із братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони на Донеччині.

Про це інформує Служба безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка рф, яку затримали в лютому 2025 року на Донеччині", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що зрадниця коригувала ракетно-бомбові та дронові атаки росіян по Слов’янську та околицях міста.

Засудженою є 49-річна місцева безробітна, яка допомагала своєму брату-агенту рф наводити обстріли по Силах оборони на Краматорському та Лиманському напрямках.

Після того як восени 2024 року СБУ викрила агентурну мережу, до якої входив її брат, зловмисниця "залягла на дно", щоб уникнути правосуддя.

Але згодом на її месенджер вийшов бойовик розвідувального підрозділу "внутрішніх військ днр", який працює на російських спецслужбістів. За його інструкцією жінка продовжила збирати координати українських підрозділів.

Встановлено, що агентка обходила місцевість, де фіксувала геолокації оборонців Донеччини і доповідала про це "зв’язковому" російської розвідки.

Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У травні цього року за матеріалами СБУ суд уже виніс вирок її брату. Його, як і сестру, засуджено до 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.