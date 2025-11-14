Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина профінансує ще один пакет закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи PURL, – Пісторіус

Ідеться про внесок Німеччини на щонайменше 150 млн євро.

Німеччина профінансує ще один пакет закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи PURL, – Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про додатковий внесок ФРН на суму щонайменше 150 млн євро у фінансування пакету закупівель американського озброєння для України в рамках ініціативи НАТО та США PURL, пише "Інтерфакс-Україна".

"Цієї осені Німеччина вже взяла на себе фінансування великого пакету PURL на суму 500 млн євро, і тепер є ще одна новина. Вчора ми домовилися в короткий термін взяти участь у ще одному пакеті", – заявив Пісторіус.

За його словами, напередодні відбулася розмова з генсеком НАТО Марком Рютте щодо додаткового внеску. "Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 млн євро", – зазначив міністр.

У засіданні в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль долучився до обговорення у форматі відеозв’язку.
