Україна отримає додаткові 40 млн євро зимової допомоги від Німеччини

Кошти будуть використані на гуманітарні заходи, зокрема на ремонт систем опалення та пошкоджених будинків.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про виділення Україні додаткових 40 млн євро зимової допомоги, передає німецький телеканал N-tv.

«Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими та освітленими. Росія своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільне газо- та теплопостачання не змогла зламати моральний дух захисників своєї батьківщини», – сказав Вадефуль.

Він зазначив, що кошти будуть використані на гуманітарні заходи, такі як ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також постачання генераторів та предметів першої потреби, таких як ковдри та засоби гігієни.