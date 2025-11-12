Україна отримає додаткові 40 млн євро зимової допомоги від Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про виділення Україні додаткових 40 млн євро зимової допомоги, передає німецький телеканал N-tv.
«Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими та освітленими. Росія своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільне газо- та теплопостачання не змогла зламати моральний дух захисників своєї батьківщини», – сказав Вадефуль.
Він зазначив, що кошти будуть використані на гуманітарні заходи, такі як ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також постачання генераторів та предметів першої потреби, таких як ковдри та засоби гігієни.