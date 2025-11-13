На Запоріжжі президент провів безпекову нараду з військовим командуванням

Говорили зокрема про укріплення на Степногірського напрямку, евакуацію цивільних, організацію протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський у Запорізькій області провів безпекову нараду з військовим командуванням.

Т. в. о. командира 17-го армійського корпусу Ярослав Сидоров доповів про оперативну обстановку на півдні, про завдання бригад і полків, які входять до складу корпусу, а також про військові й кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля, Як йдеться у пресрелізі Офісу президента,

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров доповів про укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та про евакуацію цивільних.

Також говорили про організацію протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури Запоріжжя. Іван Федоров розповів про використання засобів РЕБ, систем ППО і дронів-перехоплювачів для відбиття атак російських ракет і дронів, зокрема FPV.

А командувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Михайло Сидоренко доповів про оперативну обстановку в районі Покровського.

Також президент зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України та відзначив державними нагородами.