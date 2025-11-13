На Запоріжжі президент провів безпекову нараду з військовим командуванням

Президент України Володимир Зеленський у Запорізькій області провів безпекову нараду з військовим командуванням.
Т. в. о. командира 17-го армійського корпусу Ярослав Сидоров доповів про оперативну обстановку на півдні, про завдання бригад і полків, які входять до складу корпусу, а також про військові й кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля, Як йдеться у пресрелізі Офісу президента,
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров доповів про укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та про евакуацію цивільних.
Також говорили про організацію протиповітряного захисту доріг, логістики та критичної інфраструктури Запоріжжя. Іван Федоров розповів про використання засобів РЕБ, систем ППО і дронів-перехоплювачів для відбиття атак російських ракет і дронів, зокрема FPV.
А командувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Михайло Сидоренко доповів про оперативну обстановку в районі Покровського.
Також президент зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України та відзначив державними нагородами.
- Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав пункти управління бригад, що несуть оборону в Запорізькій області.
- Запорізька область – ще одне місце, де ворог тисне на Сили оборони. Від деяких населених пунктів Запоріжжя довелося відступити задля збереження життя захисників.
- Трьома ділянками, де ворог атакує найенергійніше, є Плавні – Малі Щербаки, де окупанти намагаються просуватися на Степногірськ з прицілом розвинути успіх вздовж шосе Е105 Степногірськ – Запоріжжя; Малинівка – Мирне в напрямку на Гуляйполе із загальним наміром просунутися на Гуляйполе – Оріхів – Запоріжжя й узяти під контроль залізничну гілку Оріхів – Комишуваха – Запоріжжя; Іскра – Новомиколаївка Донецької області з наміром просуватися вздовж шосе Н15 Донецьк – Запоріжжя. На півдні, в Запорізькі області, ворог атакує на ділянці Темирівка – Малинівка.
- На сході Запорізької області ворог має відчутну перевагу в живій силі: на один наш батальйон наступають три-чотири ворожі, а на ділянках прориву – п'ять-шість. Більше – в матеріалі “Ситуація на Запоріжжі набагато складніша, ніж під Покровськом”.