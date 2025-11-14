Reuters: переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, попри атаки українських дронів

Росія задіяла вільні потужності з переробки нафти, щоб компенсувати збитки від ударів українських безпілотників.

Переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, попри найбільші на сьогодні атаки українських безпілотників, пише Reuters із посиланням на джерела та опрацьовані дані.

Видання зазначає, що російські нафтопереробні заводи запобігли різкому падінню виробництва, використовуючи вільні потужності для компенсації збитків від ударів.

Україна посилила удари по нафтопереробних заводах, терміналах та трубопроводах, намагаючись зменшити доходи Кремля від експорту нафти та ускладнити забезпечення російських військ пальним.

У 2025 році українські безпілотники завдали ударів як мінімум по 17 великих нафтопереробних заводах у Росії, що змусило Москву скоротити експорт палива та посилити захист таких об'єктів від дронів. Більшість атак сталася на початку 2025 року, у серпні активні удари відновились.

У піковий період другої хвилі атак — між серпнем і жовтнем — удари та планові ремонти вивели з ладу до 20% російських НПЗ. Однак це призвело лише до 6% падіння обсягів переробки — до приблизно 5,1 млн барелів на добу.

Загалом за десять місяців року Росія переробила близько 220 млн тонн нафти, що на 3% менше, ніж торік. Офіційні дані країна більше не публікує.

За даними співрозмовників Reuters, НПЗ працювали зі значним недовантаженням ще до ударів, тому змогли швидко запускати резервні установки як на пошкоджених, так і на вцілілих заводах. Сукупна потужність російської переробки становить близько 6,6 млн барелів на день, але повне завантаження використовується рідко.

Київ заявляє, що атаки спрямовані на зрив постачання пального російським військам та зменшення доходів РФ. Міжнародне енергетичне агентство підтверджує: у серпні надходження Росії від продажу нафти та нафтопродуктів впали до одного з найнижчих рівнів з 2022 року. Президент Володимир Зеленський раніше оцінював зниження пропозиції бензину в самій Росії до 20%.

За даними британського Open Source Centre, від серпня українські дрони здійснили щонайменше 58 атак по ключових енергетичних об’єктах у РФ, інколи долаючи до 2 тис. км углиб території країни. Пошкодження отримали, зокрема, НПЗ у Новокуйбишевську, Киришах і Салаваті.

Ремонти ускладнюють західні санкції, які обмежують доступ Росії до обладнання і запчастин. Проте російські компанії заявляють про налагодження власного виробництва або імпорт із Китаю, що дозволяє відновлювати роботу ключових установок за кілька тижнів. Водночас джерела Reuters попереджають: такі ремонти дорогі та тривалі, а запас резервних потужностей не безмежний — особливо якщо удари триватимуть.