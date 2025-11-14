Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, попри атаки українських дронів

Росія задіяла вільні потужності з переробки нафти, щоб компенсувати збитки від ударів українських безпілотників.

Reuters: переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, попри атаки українських дронів
Фото: Роснафта

Переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, попри найбільші на сьогодні атаки українських безпілотників, пише Reuters із посиланням на джерела та опрацьовані дані. 

Видання зазначає, що російські нафтопереробні заводи запобігли різкому падінню виробництва, використовуючи вільні потужності для компенсації збитків від ударів.

Україна посилила удари по нафтопереробних заводах, терміналах та трубопроводах, намагаючись зменшити доходи Кремля від експорту нафти та ускладнити забезпечення російських військ пальним. 

У 2025 році українські безпілотники завдали ударів як мінімум по 17 великих нафтопереробних заводах у Росії, що змусило Москву скоротити експорт палива та посилити захист таких об'єктів від дронів. Більшість атак сталася на початку 2025 року, у серпні активні удари відновились.

У піковий період другої хвилі атак — між серпнем і жовтнем — удари та планові ремонти вивели з ладу до 20% російських НПЗ. Однак це призвело лише до 6% падіння обсягів переробки — до приблизно 5,1 млн барелів на добу.

Загалом за десять місяців року Росія переробила близько 220 млн тонн нафти, що на 3% менше, ніж торік. Офіційні дані країна більше не публікує.

За даними співрозмовників Reuters, НПЗ працювали зі значним недовантаженням ще до ударів, тому змогли швидко запускати резервні установки як на пошкоджених, так і на вцілілих заводах. Сукупна потужність російської переробки становить близько 6,6 млн барелів на день, але повне завантаження використовується рідко.

Київ заявляє, що атаки спрямовані на зрив постачання пального російським військам та зменшення доходів РФ. Міжнародне енергетичне агентство підтверджує: у серпні надходження Росії від продажу нафти та нафтопродуктів впали до одного з найнижчих рівнів з 2022 року. Президент Володимир Зеленський раніше оцінював зниження пропозиції бензину в самій Росії до 20%.

За даними британського Open Source Centre, від серпня українські дрони здійснили щонайменше 58 атак по ключових енергетичних об’єктах у РФ, інколи долаючи до 2 тис. км углиб території країни. Пошкодження отримали, зокрема, НПЗ у Новокуйбишевську, Киришах і Салаваті.

Ремонти ускладнюють західні санкції, які обмежують доступ Росії до обладнання і запчастин. Проте російські компанії заявляють про налагодження власного виробництва або імпорт із Китаю, що дозволяє відновлювати роботу ключових установок за кілька тижнів. Водночас джерела Reuters попереджають: такі ремонти дорогі та тривалі, а запас резервних потужностей не безмежний — особливо якщо удари триватимуть.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies