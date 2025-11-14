В Одеській області одна людина поранена внаслідок атаки дронами

Армія Росії вночі 14 листопада атакувала в Одеській області цивільну інфраструктуру і енергетику. Била по півдню області ударними дронами.

ППО збила більшість ворожих цілей, але є й ушкодження. Постраждала одна людина, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Рятувальники оперативно локалізували займання”, – сказав він.

Фото: Олег Кіпер у Telegram Одеська ОВА

Били росіяни по області й раніше цього тижня. 13 листопада пошкоджень зазнала критична інфраструктура і виробничі цехи.

11 листопада атакувала Одеський район.

У ніч на 11 листопада ворог бив по енергетиці, один з дронів залетів до Румунії.

10 листопада окупанти били по цивільній інфраструктурі області.



