Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одеській області одна людина поранена внаслідок атаки дронами

Ворог бив по півдню області. 

В Одеській області одна людина поранена внаслідок атаки дронами
Наслідки атаки в Одеській області
Фото: Одеська ОВА у Telegram

Армія Росії вночі 14 листопада атакувала в Одеській області цивільну інфраструктуру і енергетику. Била по півдню області ударними дронами.

ППО збила більшість ворожих цілей, але є й ушкодження. Постраждала одна людина, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

“Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Рятувальники оперативно локалізували займання”, – сказав він. 

Одеська ОВА
Фото: Олег Кіпер у Telegram
Одеська ОВА

  • Били росіяни по області й раніше цього тижня. 13 листопада пошкоджень зазнала критична інфраструктура і виробничі цехи.
  • 11 листопада атакувала Одеський район.
  • У ніч на 11 листопада ворог бив по енергетиці, один з дронів залетів до Румунії.
  • 10 листопада окупанти били по цивільній інфраструктурі області.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies