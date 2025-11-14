Зеленський: вночі РФ застосувала близько 430 дронів і 18 ракет, була балістика та аеробалістика

У ніч на 14 листопада росіяни застосували по Україні близько 430 дронів і 18 ракет. Били зокрема балістичними та аеробалістичними ракетами, зокрема і "Цирконом".

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.

"Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика", – розповів він.

За словами президента, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.

У Києві крім руйнувань в десятках багатоповерхівок від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану. Головним напрямком атаки був Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

"Вже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо ходу рятувальних робіт на місцях. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Також доповідав командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко щодо результатів роботи протиповітряної оборони. Дякую нашим воїнам за якісну роботу", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною зброєю, а світ має зупиняти російські атаки санкційно.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив Зеленський.