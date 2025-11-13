До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Генштаб: українською зброєю вночі уразили важливі об’єкти окупантів

Ураження відбулися у Криму, на ТОТ Запоріжжя та у РФ. 

Генштаб заявив про ураження об'єктів ворога
Фото: Скріншот відео Генштабу

Сили оборони в ніч на 13 листопада уразили важливі об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях Криму та Запорізької області, а також у Росії. 

"В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

У Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі  "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії. 

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів. 

Також уражалися об’єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюють. 

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

"Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий", – додали там. 
