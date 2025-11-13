Голова Держслужби з етнополітики: за час великої війни в Україні знищено або пошкоджено понад 700 культових споруд

Віктор Єленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була націлена на повне знищення релігійної свободи в нашій країні.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський розповів, що РПЦ є "безпосереднім учасником війни проти України", повідомляє УНІАН.

"Російська православна церква нині стала абсолютним придатком російської мілітарної машини", – сказав він.

Єленський наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була націлена на повне знищення релігійної свободи в нашій країні.

"На окупованих територіях повністю заборонені цілі релігійні напрями", – зауважив він.

Крім того, голова Держслужби зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, станом на початок листопада цього року, в Україні повністю знищено або пошкоджено було понад 700 культових споруд.

Єленський також підкреслив, що РПЦ "має певний контроль над Українською православною церквою, яка є в єдності з Московським патріархатом".

"Ця історія, ця ситуація є ненормальною", – наголосив він.