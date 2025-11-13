Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Голова Держслужби з етнополітики: за час великої війни в Україні знищено або пошкоджено понад 700 культових споруд

Віктор Єленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була націлена на повне знищення релігійної свободи в нашій країні.

Віктор Єленський
Фото: Духовний Фронт України

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський розповів, що РПЦ є "безпосереднім учасником війни проти України", повідомляє УНІАН. 

"Російська православна церква нині стала абсолютним придатком російської мілітарної машини", – сказав він.

Єленський наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була націлена на повне знищення релігійної свободи в нашій країні. 

"На окупованих територіях повністю заборонені цілі релігійні напрями", – зауважив він.

Крім того, голова Держслужби зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, станом на початок листопада цього року, в Україні повністю знищено або пошкоджено було понад 700 культових споруд.

Єленський також підкреслив, що РПЦ "має певний контроль над Українською православною церквою, яка є в єдності з Московським патріархатом". 

"Ця історія, ця ситуація є ненормальною", – наголосив він.
