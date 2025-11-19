База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
​СБУ заочно оголосила підозру головному військовому «капелану» РФ

Ідеться про заступника голови синодального відділу РПЦ Дмитра Василенкова.

​СБУ заочно оголосила підозру головному військовому «капелану» РФ
головний російський військовий капелан Дмитро Василенков

Служба безпеки України зібрала докази підривної діяльності заступника голови синодального відділу РПЦ у взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ Дмитра Василенкова. 

Як ідеться на сайті спецслужби, Василенков публічно пропагує агресію Росії проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів.

Як з’ясували слідчі, у квітні 2023 року московський патріарх Кирило призначив Василенкова «головним військовим священником». На цій посаді зловмисник організовує поширення кремлівських наративів у російських збройних формуваннях та проводить спеціальні курси для підготовки так званих «агітаторів у рясах», які нав’язують ідеологію рашизму в окупаційних підрозділах.

До призначення на керівну посаду в РПЦ Василенков закінчив Ярославське військове училище, духовну семінарію в Росії та став протоієреєм Санкт-Петербурзької єпархії. За інформацією СБУ, з 2014 року він понад 60 разів виїжджав на окуповані території Донеччини та Луганщини, де благословляв російських військових на бойові дії проти України.

Слідство також встановило його участь у спробах залучати священників УПЦ (МП) на тимчасово окупованих територіях до виправдання російської окупації. Судово-лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності в інтересах Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Василенкову про підозру у пропаганді війни та виправдовуванні і глорифікації збройної агресії РФ.

Василенков переховується на території РФ. СБУ проводить комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.
