На фронті відбулося 112 боєзіткнень, 43 - на Покровському напрямку

Сили оборони стримують наступ російських окупантів. На цей час на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Бобилівка, Кореньок, Бруски, Студенок Сумської області; Ясна Поляна, Хрінівка, Янжулівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала два удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районах Синельникового та Вовчанська. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник дев’ять разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 20 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Дотепер триває чотири бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 38 атак.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 13 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Степове, Рибне та Красногірське. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор сім разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Яблукового та Рівнопілля, чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.