Війна

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 21 листопада: атака на Одесу, понад 170 боєзіткнень, “мирний план” Трампа

Нічна повітряна атака, 173 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі.

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 21 листопада: атака на Одесу, понад 170 боєзіткнень, “мирний план” Трампа
Третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі, 21 листопада 2025
Фото: Нацполіція

У Тернополі кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 31, серед них — шестеро дітей.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.

Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей.

У ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої дронової атаки. Постраждали п'ятеро людей, зокрема одна дитина. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів.

Троє постраждалих госпіталізовані: 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки, а 70-річний чоловік - травму голови. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них 2 дитини.

Унаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1050 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 163 170 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від російського удару, завданого ввечері у четвер, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Станом на 11:15 за даними прокуратури відомо про 5 загиблих та щонайменше 10 поранених, серед яких є неповнолітній хлопець.

За даними ДСНС, станом на 09:50 було відомо про 9 постраждалих. Станом на 5 годину ранку, вісім людей зазнали травм. П'ятеро загинули.

У ніч на 21 листопада росіяни атакували Україну 115 ударними дронами. ППО знешкодила 95 із них.

Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. Є жертви серед цивільного населення.

Докладніше – в новині.

Financial Times опублікувала повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо завершення війни між Україною та РФ.

Докладно – в новині.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що для обговорення "мирного плану" держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента Стів Віткофф зустрічалися "з деякими українцями у минулі тижні", пишуть BBC та CBS News.

За даними CBS, з планом Віткофф ознайомлював секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова. Джерело журналістів стверджує, що Умєрову усно розповіли про план під час перебування в Майями (він опинився в США з неанонсованим візитом минулого тижня, після того як їздив до Туреччини, Катару і Саудівської Аравії).

Сам Умєров повідомив, що не впливав на зміст плану.

Подробиці – в новині.  

Постійний представник Сполучених Штатів в ООН Майк Волтц під час виступу у Раді безпеки заявив, що відмова Росії припинити вогонь в Україні може призвести до запровадження проти Москви додаткових санкцій.

Волтц також зазначив, що Вашингтон в разі ігнорування Кремлем закликів до зупинки бойових дій готовий і надалі надавати зброю для оборони України.

Дипломатія, на думку постпреда США, є "єдиним шляхом до тривалого та справедливого миру". Сполучені Штати заликають усі держави ООН приєднатися до зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
