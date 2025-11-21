США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Найбільше від атаки РФ вночі постраждала цивільна інфраструктура та доми. ППО знешкодила 95 дронів

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше від атаки РФ вночі постраждала цивільна інфраструктура та доми. ППО знешкодила 95 дронів
Робота ППО, мобільні групи, ілюстративне фото
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 21 листопада росіяни атакували Україну 115 ударними дронами. ППО знешкодила 95 із них. 

Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. Є жертви серед цивільного населення.

Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

"У ніч на 21 листопада (з 18:00 20 листопада) противник атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – розповіли у Повітряних силах. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 21 листопада Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА. 
