Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку доби відбулось понад 230 боєзіткнень

Найбільше боєзіткнень відбулось на Покровському напрямку.

Генштаб: від початку доби відбулось понад 230 боєзіткнень
Бійці 127 ОВМБр
Фото: 127 ОВМБр

Станом на 22:00 21 листопада відбулося 234 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 25 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 бойових зіткнень з російськими загарбниками, три з яких досі тривають. Ворог здійснив 79 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної систем залпового вогню.

Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 штурмових дій противника у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровій Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. Ще п’ять боєзіткнень у даний час тривають.

На Слов’янському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки. 

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка,  Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Одне бойове зіткнення триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 132 окупанти, 100 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два мотоцикли,  чотири одиниці автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу, уразили одиницю автомобільної техніки та дев’ять укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 27 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в напрямку Олексіївки. Ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку агресор дев’ять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі  Рівнопілля та в напрямку Затишшя. Три боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаудару по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту. Противник завдав авіаудару по Придніпровському.
