Шмигаль запропонував послам країн G7 ідею створення нових спільних проєктів у сфері «оборонки»

Також міністр озвучив потреби нашої держави перед зимою.

Міністр оборони Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн G7 запропонував розглянути можливість створення нових спільних проєктів у сфері обронно-промислового комплексу.

За словами Шмигаля, він також поінформував партнерів про ключові потреби України напередодні зими.

У переліку:

додаткові системи ППО та боєприпаси до них;

FPV-дрони для фронту та перехоплювачі для захисту від “шахедів”.

«Обговорили реформи, які системно реалізує Міноборони. Створюємо відповідні органи при міністерстві для координації реформ. Робимо акцент на прозорість: впроваджуємо цифрові рішення та сучасні стандарти корпоративного управління в усіх складових системи. З 90 державних підприємств, що були в підпорядкування Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, а 8 – АТ “Укроборонпром”», - додав український міністр.