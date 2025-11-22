Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто на Херсонщині, є поранені

Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку поблизу села Інгулець Дарʼївської громади.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок ворожого удару 50-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Його стан – тяжкий. Медики роблять все можливе, аби врятувати його життя", – ідеться у повідомленні.

Також бригада "швидкої" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості 24-річного місцевого жителя. У нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення спини й голови.