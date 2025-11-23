Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На Харківщині під ворожими ударами опинилися п’ять населених пунктів: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Під обстрілами опинилися три райони Харківщини.

На Харківщині під ворожими ударами опинилися п'ять населених пунктів: пошкоджено будинки та інфраструктуру
наслідки обстрілів
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по п’яти населених пунктах Харківської області, застосувавши різні типи безпілотників та дронів-камікадзе. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією місцевих органів влади, окупанти використовували: 2 БпЛА типу "Герань-2"; 11 FPV-дронів; 6 розвідувальних або ударних безпілотників (тип уточнюється).

Унаслідок ворожих обстрілів, у Богодухівському районі в с. Одноробівка пошкоджено 3 приватні будинки; 6 господарських споруд; гараж; електромережі.

У Куп’янському районі в с. Сірий Яр пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, автомобіль. У с. Петрівка також пошкоджено автомобіль.

У селищі Прудянка Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 82 людини. На місці залишаються 21 особа.

З початку роботи пункт зареєстрував уже 13 221 людину, які були вимушені покинути небезпечні райони області.
﻿
