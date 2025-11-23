Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Костянтинівському і Покровському напрямках

Також ворог посилено атакує на Олександрівському напрямку.

Станом на 22:00 23 листопада на фронті відбулися 177 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили вісім атак на позиції українських захисників, завдали авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснили 102 обстріли.

На Південно-Слобожанському противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки, одне бойове зіткнення наразі триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському зупинили шість атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському окупанти 29 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 42 окупанти та поранили 31; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському українські підрозділи зупинили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.