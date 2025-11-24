Близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також бригада “швидкої” доставила до лікарні 39-річну херсонку, яка дістала вибухову травму й уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу.

Окрім того, близько 11:00 через російський дроновий удар по адмінбудівлі у Нововоронцовці загинула працівниця селищної ради.

Медики до останнього боролися за життя 62-річної жінки, але поранення виявилися смертельними.

Також нині у лікарні перебуває 61-річна місцева жителька, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу.

Пізніше Прокудін уточнив, що зранку у Херсоні російські терористи вбили Марину Губу – доцентку кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

“Для освітянської спільноти Херсонщини це велика втрата. Колеги згадують Марину Ігорівну як інтелектуальну, відповідальну, теплу й дуже щиру людину. Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону”, – зазначив очільник ОВА.

Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна