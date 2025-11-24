Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині сьогодні загинули дві жінки (оновлено)

Серед загиблих - доцентка кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині сьогодні загинули дві жінки (оновлено)
Фото: nikvesti.com

Близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також бригада “швидкої” доставила до лікарні 39-річну херсонку, яка дістала вибухову травму й уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу.

Окрім того, близько 11:00 через російський дроновий удар по адмінбудівлі у Нововоронцовці загинула працівниця селищної ради. 

Медики до останнього боролися за життя 62-річної жінки, але поранення виявилися смертельними. 

Також нині у лікарні перебуває 61-річна місцева жителька, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу.

Пізніше Прокудін уточнив, що зранку у Херсоні російські терористи вбили Марину Губу – доцентку кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

“Для освітянської спільноти Херсонщини це велика втрата. Колеги згадують Марину Ігорівну як інтелектуальну, відповідальну, теплу й дуже щиру людину. Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону”, – зазначив очільник ОВА.

Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

  • Росіяни вчора поранили п'ятьох мешканців Херсонщини. Ворог атакував 30 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies