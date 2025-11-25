На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.

На Кіровоградщині затримали 17-річного юнака, якоого підозрюють у диверсіях на об’єктах критичної інфраструктури центральної України.

"Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини", – йдеться у повідомленні СБУ.

Там розповіли, що хлопець потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на "швидку винагороду".

На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.Для цього він використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного "звіту".

Згодом хлопець отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта «по гарячих слідах» після невдалої спроби чергового підпалу", – розповіли у спецслужбі.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із агентурними "відеозвітами" та контактами з куратором.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Юнаку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України вкотре нагадує: приспробі вербування для вчинення диверсій і терактів потрібно повідомляти про це у чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника».