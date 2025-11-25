Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На Кіровоградщині затримали неповнолітнього, який намагався спалити вежу мобільного зв’язку

На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.

На Кіровоградщині затримали неповнолітнього, який намагався спалити вежу мобільного зв’язку
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

На Кіровоградщині затримали 17-річного юнака, якоого підозрюють у диверсіях на об’єктах критичної інфраструктури центральної України. 

"Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини", – йдеться у повідомленні СБУ. 

Там розповіли, що хлопець потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на "швидку винагороду".

На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.Для цього він використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного "звіту".

Згодом хлопець отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта «по гарячих слідах» після невдалої спроби чергового підпалу", – розповіли у спецслужбі. 

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із агентурними "відеозвітами" та контактами з куратором.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Юнаку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України вкотре нагадує: приспробі вербування для вчинення диверсій і терактів потрібно повідомляти про це у чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника».
