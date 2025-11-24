Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 5 людей дістали поранення. Ворог атакував 30 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Олександрівка, Урожайне, Новорайськ, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Петропавлівка, Українка, Шевченківка, Антонівка, Кізомис, Софіївка, Садове, Придніпровське, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Осокорівка, Високе, Веселе, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Ольгівка, Токарівка, Томарине, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.