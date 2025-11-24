Головне за понеділок, 24 листопада: атака на Суми, 150 боєзіткнень, "мирний план" Трампа

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1370-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 листопада відбулося 150 боєзіткнень.

Найбільша кількість боїв - на Покровському (47) та Костянтинівському (19) напрямках.

У Чернігові російський ударний безпілотник типу Shahed впав на територію приватного підприємства, унаслідок чого постраждали четверо людей.

Всі постраждалі отримали осколкові поранення.

Російські окупанти атакували Сумську громаду ударними БпЛА, унаслідок чого частина обласного центру залишилася без електропостачання.

Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів.

За підсумками переговорів у Женеві, "мирний план" президента США Дональда Трампа скоротили з 28 пунктів до 19, пише FT з посилання на обізнані із ситуацією джерела.

Зокрема європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо частини пунктів, пов’язаних із санкціями проти РФ та замороженими російськими активами, що, на їхню думку, має вирішувати ЄС.

За інформацією співрозмовників, цього тижня мають відбутися подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Британії, можливо, також Польщі, Фінляндії та генсека НАТО.

