Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головне за понеділок, 24 листопада: атака на Суми, 150 боєзіткнень, "мирний план" Трампа

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1370-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 24 листопада: атака на Суми, 150 боєзіткнень, "мирний план" Трампа
наслідки обстрілу РФ у Павлограді
Фото: Дніпропетровська ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 листопада відбулося 150 боєзіткнень.

Найбільша кількість боїв - на Покровському (47) та Костянтинівському (19) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 листопада – в новині.

У Чернігові російський ударний безпілотник типу Shahed впав на територію приватного підприємства, унаслідок чого постраждали четверо людей.

Всі постраждалі отримали осколкові поранення.

Російські окупанти атакували Сумську громаду ударними БпЛА, унаслідок чого частина обласного центру залишилася без електропостачання.

Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів.

Більше інформації – в новині.

За підсумками переговорів у Женеві, "мирний план" президента США Дональда Трампа скоротили з 28 пунктів до 19, пише FT з посилання на обізнані із ситуацією джерела.

Зокрема європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо частини пунктів, пов’язаних із санкціями проти РФ та замороженими російськими активами, що, на їхню думку, має вирішувати ЄС.

За інформацією співрозмовників, цього тижня мають відбутися подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Британії, можливо, також Польщі, Фінляндії та генсека НАТО.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
