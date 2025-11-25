Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

“Білі янголи” евакуювали мирних мешканців з Костянтинівки

Разом з людьми поліцейські евакуювали кота та собаку.

“Білі янголи” евакуювали мирних мешканців з Костянтинівки
“Білі янголи” евакуювали мирних мешканців з Костянтинівки
Фото: Поліція Донецької області

Поліцейські зі спецпідрозділу “Білий янгол” вивезли з Костянтинівки Донецької області мирних мешканців з домашніми улюбленцями.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Цього разу поліцейські евакуювали 92-річну жінку з онуком, подружжя з песиком і літню жительку, яка вивезла свого 16-річного кота Василя.

Частина людей до останнього відмовлялася покидати місто, однак були змушені піти на це через постійні ворожі атаки, руйнування й відсутність будь-яких комунікацій.

“Місто постійно під ворожими обстрілами. Авіація, артилерія, БпЛА - все летить на мирні квартали. Дуже багато зруйнованих будинків. Майже кожного дня є постраждалі та загиблі”, - зазначив заступник начальника Бахмутського райвідділу поліції Кемран Арзіманов.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies