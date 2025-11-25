“Білі янголи” евакуювали мирних мешканців з Костянтинівки

Разом з людьми поліцейські евакуювали кота та собаку.

Поліцейські зі спецпідрозділу “Білий янгол” вивезли з Костянтинівки Донецької області мирних мешканців з домашніми улюбленцями.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Цього разу поліцейські евакуювали 92-річну жінку з онуком, подружжя з песиком і літню жительку, яка вивезла свого 16-річного кота Василя.

Частина людей до останнього відмовлялася покидати місто, однак були змушені піти на це через постійні ворожі атаки, руйнування й відсутність будь-яких комунікацій.

“Місто постійно під ворожими обстрілами. Авіація, артилерія, БпЛА - все летить на мирні квартали. Дуже багато зруйнованих будинків. Майже кожного дня є постраждалі та загиблі”, - зазначив заступник начальника Бахмутського райвідділу поліції Кемран Арзіманов.