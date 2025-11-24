В Херсоні чоловік підірвався на міні

В Херсоні 58-річний чоловік підірвався на міні та отримав тяжкі поранення.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Зазначається, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій на розі вулиць Ратушної (Воронцовської) та Грецької.
“Ймовірно, вказана територія замінована”, - наголосили в поліції.
Правоохоронці закликали не пересуватися вказаним районом, оскільки площа мінування може бути значнішою.
- 13 листопада на вулицях Херсона знову виявили протипіхотні міни-пелюстки.