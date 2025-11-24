Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Війна

В Херсоні чоловік підірвався на міні

Поліція попереджає про ймовірне замінування території.

Міна-"пелюстка", ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонщини

В Херсоні 58-річний чоловік підірвався на міні та отримав тяжкі поранення. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій на розі вулиць Ратушної (Воронцовської) та Грецької.

“Ймовірно, вказана територія замінована”, - наголосили в поліції.

Правоохоронці закликали не пересуватися вказаним районом, оскільки площа мінування може бути значнішою.
