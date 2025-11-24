В Херсоні чоловік підірвався на міні

Поліція попереджає про ймовірне замінування території.

В Херсоні 58-річний чоловік підірвався на міні та отримав тяжкі поранення.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій на розі вулиць Ратушної (Воронцовської) та Грецької.

“Ймовірно, вказана територія замінована”, - наголосили в поліції.

Правоохоронці закликали не пересуватися вказаним районом, оскільки площа мінування може бути значнішою.