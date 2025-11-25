Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справа “Мідас”: НАЗК каже, що службова перевірка наразі не виявила можливих корупційних зв’язків в середині відомства

Це проміжні результати службової перевірки. Раніше НАЗК запустило перевірку після скандалу з так званими "плівками Міндича", де йдеться про можливі зв’язки та отримання "двадцятки" в НАЗК в обмін на позитивну довідку від агенції.

Справа “Мідас”: НАЗК каже, що службова перевірка наразі не виявила можливих корупційних зв’язків в середині відомства
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що здійснює службову перевірку в межах справи щодо можливої корупції в «Енергоатомі», розпочату 10 листопада 2025 року. 

За результатами роботи станом на сьогодні:

НАЗК защначає, що продовжує співпрацю з НАБУ для опрацювання всіх можливих версій та забезпечення повного і неупередженого встановлення фактів.

Відповідно до доручення голови НАЗК Віктора Павлущика, строк проведення службової перевірки визначено у межах двох місяців від дати її початку – до 10 січня 2026 року. Про це він доповів під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики 25 листопада 2025 року.

Про результати перевірки НАЗК детально проінформує Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Громадську раду при НАЗК та інших стейкхолдерів у разі надходження відповідних запитів.
