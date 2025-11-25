Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що здійснює службову перевірку в межах справи щодо можливої корупції в «Енергоатомі», розпочату 10 листопада 2025 року.
За результатами роботи станом на сьогодні:
- версія, озвучена на засіданні Тимчасової слідчої комісії 17 листопада, була опрацьована та не знайшла підтвердження;
- опрацьовано частину версій, які надійшли у листі НАБУ, які також не знайшли свого підтвердження;
НАЗК защначає, що продовжує співпрацю з НАБУ для опрацювання всіх можливих версій та забезпечення повного і неупередженого встановлення фактів.
Детектив Абакумов: злочинна організація “Мідас” мала доступ до всього, збирала довідки на детективів НАБУ, нардепів, журналістів
Відповідно до доручення голови НАЗК Віктора Павлущика, строк проведення службової перевірки визначено у межах двох місяців від дати її початку – до 10 січня 2026 року. Про це він доповів під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики 25 листопада 2025 року.
Про результати перевірки НАЗК детально проінформує Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Громадську раду при НАЗК та інших стейкхолдерів у разі надходження відповідних запитів.