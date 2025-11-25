Це проміжні результати службової перевірки. Раніше НАЗК запустило перевірку після скандалу з так званими "плівками Міндича", де йдеться про можливі зв’язки та отримання "двадцятки" в НАЗК в обмін на позитивну довідку від агенції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що здійснює службову перевірку в межах справи щодо можливої корупції в «Енергоатомі», розпочату 10 листопада 2025 року.

За результатами роботи станом на сьогодні:

версія, озвучена на засіданні Тимчасової слідчої комісії 17 листопада, була опрацьована та не знайшла підтвердження ;

; опрацьовано частину версій, які надійшли у листі НАБУ, які також не знайшли свого підтвердження;

НАЗК защначає, що продовжує співпрацю з НАБУ для опрацювання всіх можливих версій та забезпечення повного і неупередженого встановлення фактів.

Відповідно до доручення голови НАЗК Віктора Павлущика, строк проведення службової перевірки визначено у межах двох місяців від дати її початку – до 10 січня 2026 року. Про це він доповів під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики 25 листопада 2025 року.

Про результати перевірки НАЗК детально проінформує Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Громадську раду при НАЗК та інших стейкхолдерів у разі надходження відповідних запитів.