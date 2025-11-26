Сили безпілотних систем атакували військовий завод у Чувашії

Також вони завдали ударів по окупантах на українській території.

У ніч на середу Сили оборони атакували об’єкти російського військово-промислового комплексу. Зокрема, вразили завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія (це понад 1000 км від України).

Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. Про це повідомили в Генштабі.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета". Їх використовують у дронах-камікадзе типу Shahed і в ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Атакували захисники і об’єкти на тимчасово окупованій території. У Василівці (Запорізька область) уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, в Маріуполі – зенітний ракетний комплекс “Тор-М1, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини.

“Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння”, – прокоментували в Генштабі.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що удару по Чуваші завдали його бійці.



