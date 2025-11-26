У пожежі на Черкащині загинули чотири дитини, матері повідомили про підозру

У пожежі на Черкащині загинули чотири дитини, матері повідомлено про підозру, повідомили в Офісі генпрокурора.

22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.

Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури встановлюються усі обставини цієї трагедії.За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних.

Розслідування ведеться одразу за кількома статтями КК України, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).

Матері вже повідомлено про підозру за ст. 166 КК України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.

Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.