Головне за ніч та ранок вівторка, 25 листопада: масована атака на Київ та Київщину, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, лонглист відбору на Євробачення-2026.

Армія Росії вночі і вранці 25 листопада завдала комбінованого удару по Києву. Станом на 9:29 кількість поранених зросла до 14, загинули шестеро людей. За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, двоє людей вбиті вночі в Дніпровському районі, а ще четверо – вранці в Святошинському.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах. Є влучання в кілька житлових будинків, розповіли в поліції.

"8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – повідомив мер міста.

Серед потерпілих – дитина 7 років. За оновленими даними від КМВА, пошкодження зафіксували на 13 локаціях.

По всій території України оголошувалася повітряна тривога, пов'язана із застосуванням ворогом літаків МіГ-31К, здатних запускати ракети "Кинджал".

Столицю атакували балістикою, фіксувалися перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок нічної атаки на Київську область поранені четверо людей.

Після ракет і дронів вночі росіяни продовжили терор вранці. У Києві знову лунали вибухи від ракет і БпЛА, під масованим дроновим ударом і Одеська область. За даними Повітряних сил, один дрон міг перетнути кордон з Румунією.

У Одеському районі є пошкодження цивільної інфраструктури і енергетики, поранені шестеро людей.

На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. "Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині", – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 120 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 167 570 осіб.

У ніч на 25 листопада Сили оборони атакували українською зброєю низку стратегічних об’єктів окупантів: авіаремонтний завод, підприємства із виробництва дронів, нафтовий термінал та НПЗ, повідомили у Генштабі.

"У рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА «Барс» і крилатих ракет «Нептун» завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора", – розповіли там.

У ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками різних типів, аеробалістичними та крилатими ракетами.

Як зазначили у Повітряних силах, загалом ППО знешкодила 452 цілі ворога.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів.

За попередніми даними станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, що в ОАЕ, для зустрічі з російськими посадовцями.

Про це повідомили CBS News два високопоставлені чиновники США та двоє дипломатичних джерел. "Дрісколл зустрічався з членами російської делегації у понеділок ввечері впродовж кількох годин в Абу-Дабі. Він має зустрітися з ними знову у вівторок, щоб обговорити мирний процес і швидко просунути переговори вперед", – сказав один із американських чиновників.

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

Національний мовник Суспільне оголосив про визначення 15 учасників відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026, які потрапили до лонглиста.

Загалом було отримано 451 заявку від 392 артистів - 313 сольних виконавців та 79 гуртів.

Згідно з правилами, учасники лонглиста повинні будуть взяти участь у живих прослуховуваннях, за підсумками яких музична продюсерка відбору Джамала до 15 грудня обере дев'ять найкращих пісень для фіналу. Ще одного учасника додадуть глядачі шляхом голосування.

Визначення представника України на конкурсі у Відні відбудеться у форматі концерту у лютому. Євробачення-2026 столиця Австрії прийматиме у травні.

Тримаймося!