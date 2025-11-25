Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головне за ніч та ранок вівторка, 25 листопада: масована атака на Київ та Київщину, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, лонглист відбору на Євробачення-2026.

Головне за ніч та ранок вівторка, 25 листопада: масована атака на Київ та Київщину, понад 180 боєзіткнень
Наслідки російської атаки у Києві
Фото: ДСНС

Армія Росії вночі і вранці 25 листопада завдала комбінованого удару по Києву. Станом на 9:29 кількість поранених зросла до 14, загинули шестеро людей. За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, двоє людей вбиті вночі в Дніпровському районі, а ще четверо – вранці в Святошинському.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах. Є влучання в кілька житлових будинків, розповіли в поліції.

"8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – повідомив мер міста.

Серед потерпілих – дитина 7 років. За оновленими даними від КМВА, пошкодження зафіксували на 13 локаціях.

Більше інформації та фото – в новині.

По всій території України оголошувалася повітряна тривога, пов'язана із застосуванням ворогом літаків МіГ-31К, здатних запускати ракети "Кинджал".

Столицю атакували балістикою, фіксувалися перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок нічної атаки на Київську область поранені четверо людей.

Після ракет і дронів вночі росіяни продовжили терор вранці. У Києві знову лунали вибухи від ракет і БпЛА, під масованим дроновим ударом і Одеська область. За даними Повітряних сил, один дрон міг перетнути кордон з Румунією.

У Одеському районі є пошкодження цивільної інфраструктури і енергетики, поранені шестеро людей.

На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. "Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині", – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 120 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 167 570 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 листопада Сили оборони атакували українською зброєю низку стратегічних об’єктів окупантів: авіаремонтний завод, підприємства із виробництва дронів, нафтовий термінал та НПЗ, повідомили у Генштабі.

"У рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА «Барс» і крилатих ракет «Нептун» завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора", – розповіли там.

Докладніше – в новині.

У ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками різних типів, аеробалістичними та крилатими ракетами.

Як зазначили у Повітряних силах, загалом ППО знешкодила 452 цілі ворога.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів.

За попередніми даними станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

  • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 5 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, що в ОАЕ, для зустрічі з російськими посадовцями.

Про це повідомили CBS News два високопоставлені чиновники США та двоє дипломатичних джерел. "Дрісколл зустрічався з членами російської делегації у понеділок ввечері впродовж кількох годин в Абу-Дабі. Він має зустрітися з ними знову у вівторок, щоб обговорити мирний процес і швидко просунути переговори вперед", – сказав один із американських чиновників.

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

Національний мовник Суспільне оголосив про визначення 15 учасників відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026, які потрапили до лонглиста.

Загалом було отримано 451 заявку від 392 артистів - 313 сольних виконавців та 79 гуртів.

Згідно з правилами, учасники лонглиста повинні будуть взяти участь у живих прослуховуваннях, за підсумками яких музична продюсерка відбору Джамала до 15 грудня обере дев'ять найкращих пісень для фіналу. Ще одного учасника додадуть глядачі шляхом голосування.

Визначення представника України на конкурсі у Відні відбудеться у форматі концерту у лютому. Євробачення-2026 столиця Австрії прийматиме у травні.

Лонглист відбору на Євробачення-2026 – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
