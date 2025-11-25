Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Уночі сили ППО знешкодили 452 цілі ворога. Були влучання на 15 локаціях
Українські військові
Фото: Генштаб

У ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками різних типів, аеробалістичними та крилатими ракетами. 

Як зазначили у Повітряних силах, загалом ППО знешкодила 452 цілі ворога. 

"У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування", – розповіли там.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – «шахеди»);
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф);
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – рф);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

  • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 5 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
