Уночі сили ППО знешкодили 452 цілі ворога. Були влучання на 15 локаціях

У ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками різних типів, аеробалістичними та крилатими ракетами.
Як зазначили у Повітряних силах, загалом ППО знешкодила 452 цілі ворога.
"У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування", – розповіли там.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:
- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – «шахеди»);
- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф);
- 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – рф);
- 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. – рф).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:
- 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 крилатих ракет Калібр;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М.
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
- Володимир Зеленський у телеграмі написав, що чотири БпЛА залетіли у Молдову і Румунію.
- Шестеро людей поранені в Одеській області. Ворог пошкодив енергетичну, портову і цивільну інфраструктуру.
- У Києві через обстріл загинули щонайменше шестеро людей.