Четверо людей поранені внаслідок нічної атаки на Київську область

Внаслідок нічної атаки Росії у Київській області поранені четверо людей. Під удар потрапили житлові будинки та об’єкти енергетики.
У Білій Церкві поранена дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до місцевої лікарні, повідомив голова ОВА Микола Калашник.
“У Броварському районі травмовано троє”, – сказав він.
У жінки 63 років – закрита рана руки, вона госпіталізована.
“Ще одна жінка 69 років госпіталізована до лікарні із різаними ранами плеча, гомілки та живота”, – розповів начальник ОВА.
У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.
Пошкодження зафіксовані в чотирьох районах. У Білоцерківському районі – пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.
У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.
В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.
У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.