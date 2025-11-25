Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо людей поранені внаслідок нічної атаки на Київську область

Пошкодження – в чотирьох районах. 

Четверо людей поранені внаслідок нічної атаки на Київську область
Чотири райони Київської області пошкоджені внаслідок нічної атаки
Фото: Київська ОВА в Telegram

Внаслідок нічної атаки Росії у Київській області поранені четверо людей. Під удар потрапили житлові будинки та об’єкти енергетики. 

У Білій Церкві поранена дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до місцевої лікарні, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

“У Броварському районі травмовано троє”, – сказав він.

У жінки 63 років – закрита рана руки, вона госпіталізована. 

“Ще одна жінка 69 років госпіталізована до лікарні із різаними ранами плеча, гомілки та живота”, – розповів начальник ОВА.

У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.

Пошкодження зафіксовані в чотирьох районах. У Білоцерківському районі – пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

Наслідки атаки в Київській області, 25 листопада
Фото: Київська ОВА в Telegram
Наслідки атаки в Київській області, 25 листопада

У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.

Фото: Київська ОВА в Telegram

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. 

У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies