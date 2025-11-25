Четверо людей поранені внаслідок нічної атаки на Київську область

Внаслідок нічної атаки Росії у Київській області поранені четверо людей. Під удар потрапили житлові будинки та об’єкти енергетики.

У Білій Церкві поранена дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до місцевої лікарні, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

“У Броварському районі травмовано троє”, – сказав він.

У жінки 63 років – закрита рана руки, вона госпіталізована.

“Ще одна жінка 69 років госпіталізована до лікарні із різаними ранами плеча, гомілки та живота”, – розповів начальник ОВА.

У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.

Пошкодження зафіксовані в чотирьох районах. У Білоцерківському районі – пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

Фото: Київська ОВА в Telegram Наслідки атаки в Київській області, 25 листопада

У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.

Фото: Київська ОВА в Telegram

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.