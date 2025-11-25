В Україні оголосили лонглист відбору на Євробачення

Національний мовник Суспільне оголосив про визначення 15 учасників відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026, які потрапили до лонглисту.
Загалом було отримано 451 заявку від 392 артистів - 313 сольних виконавців та 79 гуртів.
Згідно з правилами, учасники лонглисту повинні будуть взяти участь у живих прослуховуваннях, за підсумками яких музична продюсерка відбору Джамала до 15 грудня обере дев'ять найкращих пісень для фіналу. Ще одного учасника додадуть глядачі шляхом голосування.
Визначення представника України на конкурсі у Відні відбудеться у форматі концерту у лютому. Євробачення-2026 столиця Австрії прийматиме у травні.
Лонглист відбору на Євробачення-2026:
- ANSTAY
- Jerry Heil
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба