В Україні оголосили лонглист відбору на Євробачення

Національний мовник Суспільне оголосив про визначення 15 учасників відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026, які потрапили до лонглисту.

Загалом було отримано 451 заявку від 392 артистів - 313 сольних виконавців та 79 гуртів.

Згідно з правилами, учасники лонглисту повинні будуть взяти участь у живих прослуховуваннях, за підсумками яких музична продюсерка відбору Джамала до 15 грудня обере дев'ять найкращих пісень для фіналу. Ще одного учасника додадуть глядачі шляхом голосування.

Визначення представника України на конкурсі у Відні відбудеться у форматі концерту у лютому. Євробачення-2026 столиця Австрії прийматиме у травні.

Лонглист відбору на Євробачення-2026: