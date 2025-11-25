Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні оголосили лонглист відбору на Євробачення

Музична продюсерка Джамала обере 9 фіналістів, а глядачі додадуть 10-го.

В Україні оголосили лонглист відбору на Євробачення
Фото: EBU

Національний мовник Суспільне оголосив про визначення 15 учасників відбору на пісенний конкурс Євробачення-2026, які потрапили до лонглисту.

Загалом було отримано 451 заявку від 392 артистів - 313 сольних виконавців та 79 гуртів. 

Згідно з правилами, учасники лонглисту повинні будуть взяти участь у живих прослуховуваннях, за підсумками яких музична продюсерка відбору Джамала до 15 грудня обере дев'ять найкращих пісень для фіналу. Ще одного учасника додадуть глядачі шляхом голосування. 

Визначення представника України на конкурсі у Відні відбудеться у форматі концерту у лютому. Євробачення-2026 столиця Австрії прийматиме у травні.

Лонглист відбору на Євробачення-2026:

  • ANSTAY
  • Jerry Heil
  • Karyotype
  • KHAYAT
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • OKS
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • Марта Адамчук
  • ЩукаРиба
