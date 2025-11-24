У Британії на аукціоні продали картину доби Відродження, яку зберігали в гаражі, не знаючи її вартості

На аукціоні в Оксфордширі продали картину епохи Ренессансу, яку зберігали в гаражі, не знаючи її реальної вартості. Картина "Мадонна і дитя", датована 15 століттям, як показала первинна перевірка, належить кисті художника П'єтро Ваннуччі, знаного як Перуджіно, пише The Times.

Картину виставили на торги у вересні, і відтоді інтерес міжнародних колекціонерів до неї не стихав. На аукціоні за неї торгувалися і особисто, і телефоном та онлайн.

Вона пішла з молотка за 685 000 фунтів стерлінгів (понад $896 790). Цю картину кілька років тому придбав місцевий мешканець, але її реальна вартість йому була невідома.

Перуджіно – один з найвідоміших італійських представників Відрождження. Народжений в Умбрії. В 1502 році митця визнали "найкращим художником Італії". Разом із Сандро Боттічеллі йому було доручено розписати стіни Сікстинської капели в Апостольському палаці у Ватикані – за покоління до Мікеланджело.

Новим власником картини є неназваний приватний колекціонер. Вважається, що картина належить саме Перуджіно, але проводять додаткові дослідження її походження.

Минулого року пара картин Перуджіно, написаних олією на дереві, із зображенням Марії та Ісуса, увінчаного терням, була продана за 739 000 євро на аукціоні старих майстрів у Доротеумі, що стало рекордною ціною для художника.