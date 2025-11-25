Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
У Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала із пропутінськими музикантами

Концерт Леонської мав відбутися 4 грудня в Ейндховені. 

Фото: Міноборони Нідерландів

У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Це вдалося завдяки спільним зусиллями Посольства України в Нідерландах, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена”, - розповіли в МЗС.

Зазначається, що піаністка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із пропутінськими музикантами.

Концерт Леонської мав відбутися 4 грудня в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі, і українські дипломати надіслали звернення щодо скасування концертів у відповідні концертні зали.
