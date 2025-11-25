У Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала із пропутінськими музикантами

У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Це вдалося завдяки спільним зусиллями Посольства України в Нідерландах, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена”, - розповіли в МЗС.
Зазначається, що піаністка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із пропутінськими музикантами.
Концерт Леонської мав відбутися 4 грудня в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі, і українські дипломати надіслали звернення щодо скасування концертів у відповідні концертні зали.