У Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала із пропутінськими музикантами

У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Це вдалося завдяки спільним зусиллями Посольства України в Нідерландах, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена”, - розповіли в МЗС.

Зазначається, що піаністка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із пропутінськими музикантами.

Концерт Леонської мав відбутися 4 грудня в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі, і українські дипломати надіслали звернення щодо скасування концертів у відповідні концертні зали.