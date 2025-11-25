Росіяни запустили по Україні "Калібри" і "Кинджали", у Києві лунали вибухи (оновлено)

Командування Повітряних Сил попередило у Telegram про запуск росіянами крилатих ракет типу "Калібр" з району порта Новоросійська.

Упродовж вечора та ночі також триває атака ударними безпілотниками, дрони спостерігаються у східних, північних та південних областях.

По всій території України була оголошена повітряна тривога, пов'язана із застосуванням ворогом літаків МіГ-31К, які здатні запускати ракети "Кинджал".

У Києві близько 1 години ночі пролунали вибухи, міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони. Попередньо столицю атакували балістикою. Зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.

У Печерському районі столиці уламки влучили у житловий будинок, зайнялася пожежа на рівні 6-7 поверхів, розпочалася евакуація мешканців. У Дніпровському районі сильна пожежа у 9-поверхівці, четверо потерпілих.