Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни запустили по Україні "Калібри" і "Кинджали", у Києві лунали вибухи (оновлено)

Паралельно триває атака ударними безпілотниками.

Росіяни запустили по Україні "Калібри" і "Кинджали", у Києві лунали вибухи (оновлено)
Запуск "Калібрів"
Фото: з відкритих джерел

Командування Повітряних Сил попередило у Telegram про запуск росіянами крилатих ракет типу "Калібр" з району порта Новоросійська.

Упродовж вечора та ночі також триває атака ударними безпілотниками, дрони спостерігаються у східних, північних та південних областях.

По всій території України була оголошена повітряна тривога, пов'язана із застосуванням ворогом літаків МіГ-31К, які здатні запускати ракети "Кинджал".

У Києві близько 1 години ночі пролунали вибухи, міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони. Попередньо столицю атакували балістикою. Зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.

У Печерському районі столиці уламки влучили у житловий будинок, зайнялася пожежа на рівні 6-7 поверхів, розпочалася евакуація мешканців. У Дніпровському районі сильна пожежа у 9-поверхівці, четверо потерпілих.
