ЗМІ: Дрісколл поїхав у ОАЕ на переговори щодо мирної угоди з Росією. Очікується зустріч і з Будановим (доповнено)

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

Міністр армії Ден Дрісколл зустрічається з групою десантників у Форт-Бреггу, Північна Кароліна, 7 березня 2025 року.

Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, що в ОАЕ, для зустрічі з російськими посадовцями.

Про це повідомили CBS News два високопоставлені чиновники США та двоє дипломатичних джерел.

"Дрісколл зустрічався з членами російської делегації у понеділок ввечері протягом кількох годин в Абу-Дабі. Він має зустрітися з ними знову протягом дня у вівторок, щоб обговорити мирний процес і швидко просунути переговори вперед", – сказав один із американських чиновників.

За даними Financial Times, в Абу-Дабі перебуває і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Інформацію про перебування Буданова в ОАЕ репостнув на свою сторінку в X перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який був у складі переговорної делегації у Женеві.

"Очікується, що Дрісколл зустрінеться з Кирилом Будановим, головою ГУР українського міністерства оборони, повідомили двоє людей, знайомих зі ситуацією. ГУР не відповіло на запит про коментар", – повідомила газета.

Scoop: Ukraine’s GUR chief Kyrylo Budanov is in Abu Dhabi where meetings are underway with @SecArmy Driscoll and a Russian delegation as the Trump administration press Kyiv and Moscow to make a deal to end the war. https://t.co/pm2cvmxpIH via @FT — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 25, 2025

Ці зустрічі відбуваються на тлі активізації зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.

Протягом вихідних Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер, а також дипломати з України та європейських союзників взяли участь у переговорах у Женеві.

Зустріч Дрісколла з росіянами також відбулася після його візиту до Києва минулого тижня.