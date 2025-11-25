Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ЗМІ: Дрісколл поїхав у ОАЕ на переговори щодо мирної угоди з Росією. Очікується зустріч і з Будановим (доповнено)

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

ЗМІ: Дрісколл поїхав у ОАЕ на переговори щодо мирної угоди з Росією. Очікується зустріч і з Будановим (доповнено)
Міністр армії Ден Дрісколл зустрічається з групою десантників у Форт-Бреггу, Північна Кароліна, 7 березня 2025 року.
Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Julius Harris

Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, що в ОАЕ, для зустрічі з російськими посадовцями.

Про це повідомили CBS News два високопоставлені чиновники США та двоє дипломатичних джерел.

"Дрісколл зустрічався з членами російської делегації у понеділок ввечері протягом кількох годин в Абу-Дабі. Він має зустрітися з ними знову протягом дня у вівторок, щоб обговорити мирний процес і швидко просунути переговори вперед", – сказав один із американських чиновників.

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

За даними Financial Times, в Абу-Дабі перебуває і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Інформацію про перебування Буданова в ОАЕ репостнув на свою сторінку в X перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який був у складі переговорної делегації у Женеві.

"Очікується, що Дрісколл зустрінеться з Кирилом Будановим, головою ГУР українського міністерства оборони, повідомили двоє людей, знайомих зі ситуацією. ГУР не відповіло на запит про коментар", – повідомила газета. 

Ці зустрічі відбуваються на тлі активізації зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.

Протягом вихідних Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер, а також дипломати з України та європейських союзників взяли участь у переговорах у Женеві.

Зустріч Дрісколла з росіянами також відбулася після його візиту до Києва минулого тижня.

  • У CBS News повідомляли, що американські та українські чиновники також обговорювали можливий візит президента України Володимира Зеленського до США цього тижня, але наразі жодних конкретних планів щодо такого візиту немає.
  • Велика Британія, Франція та Німеччина розробили контрпропозицію до мирного плану США щодо завершення війни Росії з низкою ключових змін. У ньому, зокрема, йдеться, що європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію "дружні сили", зокрема й війська країн "коаліції охочих".
  • Детальніше про "мирний план" Трампа читайте у матеріалі LB.ua "Про американський “мирний план” та його пункти".
  • За результатами зустрічей в Женеві план з 28 пунктів скоротили до 19. Ключові питання, зокрема територіальні, узгоджуватимуть президенти України і США. 
