Макрон: ключовою умовою миру є надійні гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон на засіданні «Коаліції охочих» заявив, що вперше за тривалий час з’явився реальний шанс досягти відчутного прогресу на шляху до справедливої і міцної мирної угоди для України, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, нинішній момент є переломним, а переговори набирають нового імпульсу, який необхідно зберегти.

Макрон підкреслив, що фундаментальною умовою будь-якої мирної угоди мають стати тверді гарантії безпеки для українців.

«Україна вже мала свою частку обіцянок, які були розірвані російською агресією, тому надійні, тверді гарантії безпеки — це необхідність», — сказав французький лідер.

Макрон наголосив, що саме забезпечення таких гарантій є головним завданням коаліції, яка працює над підготовкою основи для миру.