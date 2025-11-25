В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Макрон: ключовою умовою миру є надійні гарантії безпеки

За його словами, переговори набирають нового імпульсу, який необхідно зберегти.

Макрон: ключовою умовою миру є надійні гарантії безпеки
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон на засіданні «Коаліції охочих» заявив, що вперше за тривалий час з’явився реальний шанс досягти відчутного прогресу на шляху до справедливої і міцної мирної угоди для України, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, нинішній момент є переломним, а переговори набирають нового імпульсу, який необхідно зберегти.

Макрон підкреслив, що фундаментальною умовою будь-якої мирної угоди мають стати тверді гарантії безпеки для українців. 

«Україна вже мала свою частку обіцянок, які були розірвані російською агресією, тому надійні, тверді гарантії безпеки — це необхідність», — сказав французький лідер.

Макрон наголосив, що саме забезпечення таких гарантій є головним завданням коаліції, яка працює над підготовкою основи для миру.
﻿
